Volkach eröffnet temporäres Testzentrum

Auf Initiative des Stadtmarketings Volkach und der örtlichen Riemenschneider-Apotheke wird die Stadt Volkach eine Testaktion starten. Am Freitag und Samstag, den 23. April und 24. April, haben alle Personen die Möglichkeit sich in einer temporären Teststation auf dem Marktplatz vor dem Rathaus gegen das Coronavirus testen zu lassen. So soll Shoppen so leicht wie möglich gestaltet werden. Ein Termin ist für die Testung nicht zwingend notwendig. Um Wartezeiten zu vermeiden wäre eine Terminbuchung unter www.ia.de aber empfehlenswert. Getestet wird am Freitag von 13:30 -16:30 Uhr und am Samstag von 9:30 – 14:30 Uhr. Alle Geschäfte der Stadt haben zu diesen Zeiten auch geöffnet.