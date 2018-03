Vorfahrt missachtet

Marktsteft, Lkr. Kitzingen – Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag in Marktsteft den Tiefenstockheimer Weg. An der Kreuzung zur Straße Im Spargel übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW eines 26-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 22000,– Euro.