Vorsicht wenn die „110“ anruft – Telefonbetrüger in Unterfranken aktiv

UNTERFRANKEN. Im Laufe des Wochenendes haben Betrüger insbesondere im Bereich Würzburg und Aschaffenburg bei Seniorinnen angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Vergeblich, denn diese ließen sich nicht täuschen.

Die Betrüger hatten sowohl am Samstag als auch am Sonntag mehrere Frauen angerufen und sich als angebliche Polizisten vorgestellt. Hierbei hatten die Täter offenbar aus dem Telefonbuch anhand der Vornamen die älteren Damen ausgesucht. Die Seniorinnen wurden von den männlichen Anrufern befragt, ob Türen und Fenster fest verschlossen wären, da in der Nachbarschaft aktuell Einbrecher aktiv wären. Auf dem Display der Angerufenen zeigte es im Aschaffenburger Raum die Nummer „062811110“ an, um den Eindruck zu erwecken, die örtliche Polizei sei am Telefon.

Die Zeuginnen ließen sich von dieser technischen Manipulation (sogenanntes Call-ID-Spoofing) zum Glück jedoch nicht täuschen. Sie beendeten meist sehr zügig das Gespräch, bevor die Betrüger am Telefon konkrete Forderungen stellen konnten.

Aufgrund der derzeitigen Häufung der Trickbetrugsversuche in Unterfranken gibt es folgende Tipps: