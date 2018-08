Unfall verursacht Verkehrschaos auf der A3

VW fährt bei der AS Geiselwind auf die Autobahn auf und fährt dabei gegen einen LKW. Lastwagen rammt darauf provisorische Mittelschutzplanke im Baustellenbereich und drückt sie in den Gegenverkehr - Entgegenkommendes Auto kracht ebenfalls in die provisorische Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht. Durch den Rückstau entstand in diesem Bereich ein Verkehrschaos