Wadenbrunn in Fendtgrün – Feldtag 2018

Festivals, Fußballstadien – alles kein Vergleich zu dem, was Sie jetzt zu sehen bekommen. Seien Sie gefasst auf gigantische Maschinen und Besucher mit Expertise aus der ganzen Welt. Der Fendt Feldtag in Wadenbrunn. Ein Termin, der seit Monaten bei vielen Liebhabern im Kalender steht. Auch bei unserem Redakteur, für den ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist.