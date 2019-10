Wahnsinn – Schweinfurt 05 führt bis zur 91. Minute und verliert noch

Am 17. Spieltag in der Fußball-Regionalliga muss sich der FC Schweinfurt 05 in Eichstätt mit 2:3 geschlagen geben, obwohl die Gäste bis zum Ende der regulären Spielzeit noch mit 2:1 geführt hatten. Eichstätt macht in der Nachspielzeit binnen drei Minuten aus einem 1:2 ein 3:2! Damit rutscht der FC zum Ende der Hinrunde auf den 3. Platz ab.