Waldbrandgefahr – Regierung schickt Beobachtungsflieger in die Luft

Waldbrandgefahr – Aufgrund des derzeitigen Wetters hat die Regierung von Unterfranken am Wochenende Beobachtungsflieger in die Luft geschickt. Sie sollen mögliche Gefahrengebiete aus der Luft im Auge behalten. Denn aktuell herrscht in Unterfranken Waldbrandgefahr.