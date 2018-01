Warnstreiks weiten sich aus – Auch in Eltmann ruht die Arbeit

Die IG Metall erhöhte am Donnerstag in Bayern nochmal die Schlagzahl bei den Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. In 79 Betrieben rief die Gewerkschaft die Beschäftigten zu Warnstreiks auf. Regionale Schwerpunkte waren unter anderem Nürnberg, Bamberg und Augsburg. Aber auch in Eltmann im Landkreis Haßberge kamen mehrere hundert Beschäftigte zusammen.