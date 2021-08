Was ist wo erlaubt? – Aktuelle Corona-Regeln in Unterfranken

Stand: 19.08.21

Inzidenz unter 50

Kontakte: 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten

Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 zählen nicht

Private Feiern: 100 Personen im Freien, 50 in Innenräumen

Kinder werden mitgezählt

Gastronomie: Darf von 5 bis 1 Uhr öffnen

Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung

Hotels: Negativer Test bei Anreise

Sport: Innen und Außen ohne Begrenzung möglich

Maskenpflicht in Fitnessstudios wenn kein Sport ausgeübt wird

Diese Regeln gelten aktuell für: Alle Städte und Landkreise in Unterfranken, bis auf die Stadt Aschaffenburg

Inzidenz über 50

Kontakte: 10 Personen aus 3 Haushalten

Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 zählen nicht

Private Feiern: 50 Personen im Freien, 25 in Innenräumen

Kinder werden mitgezählt

Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genese

Gastronomie: Darf von 5 bis 1 Uhr öffnen

Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung

Ggf. Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genese

Hotels: Negativer Test alle 48 Stunden

Sport: Innen und Außen ohne Begrenzung möglich,

wenn alle Teilnehmer geimpft, genesen oder getestet sind

Diese Regeln gilt aktuell für: Stadt Aschaffenburg

Neu ab 23.08.: Inzidenz über 35

Ab dem 23. August wird die Inzidenz von 35 wieder als zusätzlicher Grenzwert eingeführt. So gilt dann für viele Innenräume wie beispielsweise in der Gastronomie, beim Frisör, in Schwimm- und Sporthallen sowie Fitnessstudios eine Testpflicht. In Hotels muss dann bei der Anreise und zusätzlich zwei Mal pro Woche ein Test gemacht werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geimpfte und Genesene, sowie Kinder und 6 Jahren und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuches regelmäßig getestet werden.