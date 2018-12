Wechsel an der Spitze der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern

Wechsel an der Spitze der Rentenverischerung Nordbayern. Neuer Stellvertreter des Geschäftsführers ist Jürgen Zips (ESP). ER folgt auf Direktor Willy Willeke, der Ende des Jahres aus Altersgründen ausscheidet. Die Vertreterversammlung verabschiedete am Donnerstag außerdem den Haushalt für 2019 mit rund 9,2 Milliarden Euro. Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Würzburg und Bayreuth. Sie ist damit einer der größten Arbeitgeber in Franken.

Jürgen Zips leitete am Sitz in Würzburg bisher die Hauptabteilung Versicherung und Rente. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen“, so Jürgen Zips, der ab Januar zusammen mit Geschäftsführer Werner Krempl die Spitze der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern bildet.

In der Sitzung der Vertreterversammlung wurden langjährige Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien geehrt. Würzburgs Zweiter Bürgermeister Dr. Adolf Bauer würdigte die Verdienste von Werner Ratzenböck (Vorstand und Alternierender Vorsitzender des Bau- und Grundstücksausschusses), Klaus Haller und Thomas Rittger (beide Vertreterversammlung sowie Mitglieder im Widerspruchsausschuss) für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit beim fränkischen Rentenversicherungsträger.

Der Vorstandsvorsitzende Michael Bischof informierte über das kürzlich beschlossene RV-Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz.

Es tritt zum 1. Januar in Kraft. „Ziel des Gesetzes ist es laut Großer Koalition, die Alterssicherung langfristig zu stabilisieren, ohne dass eine Generation diese Aufgabe allein schultern muss“, so Michael Bischof, der in seinen Ausführungen die Kernpunkte der Gesetzesänderung vorstellte. Ebenso informierte er über die guten Ergebnisse der Kundenbefragung.