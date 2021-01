Wechsel auf der Torwart-Trainerposition: Robert Wulnikowski geht, Marco Langner kommt

Ein gebürtiger Würzburger kommt, ein Würzburger Aufstiegsheld verlässt den Dallenberg: Marco Langner (51, Bild) wird neuer Torwart-Trainer beim FC Würzburger Kickers und übernimmt damit für Robert Wulnikowski.

„Wulle“ absolvierte von 2014 bis 2017 für die Rothosen 101 Spiele und hatte maßgeblichen Anteil am Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Seit 2017 war er Torwart-Trainer am Dallenberg. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

„Unter diesem Aspekt sowie der kurzfristigen Verfügbarkeit und Bereitschaft von Marco Langner, den wir schon länger auf unserem Zettel hatten und im kommenden Sommer verpflichten wollten, haben wir die für alle Beteiligten optimale Lösung gefunden. Marco hatte bereits mehrere Anfragen vorliegen. Er hat sich aber für die Kickers und seine Geburtsstadt entschieden“, freut sich Vorstand Sport Sebastian Schuppan über die Verpflichtung.