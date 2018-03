WEISSER RING – Schweinfurter Außenstelle hat eine neue Leiterin

Millionen von Straftaten werden in der Bundesrepublik jährlich registriert. In einer Vielzahl der Fälle erleiden die Opfer körperliche und seelische Verletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft kümmern sich seit jeher ausschließlich um die Täter. Seit vielen Jahren gibt es aber auch eine Organisation, die sich um die Belange der Opfer kümmert: Der WEISSE RING. Auch in Schweinfurt gibt es eine Außenstelle des bundesweiten Vereins. Die wird zukünftig von einer Frau geleitet.