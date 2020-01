Weiter traumhafte Bedingungen im Trainingslager der Würzburger Kickers

Der sechste Tag des FC Würzburger Kickers an der Costa de la Luz verlief nahezu parallel zu Tag 5: Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es für die Rothosen zum zwei Kilometer entfernten Trainingsplatz in Novo Sancti Petri, wo ab 10:00 Uhr die erste Einheit des Tages begann. Nach dem Mittagessen und der anschließenden Mittagsruhe standen die Schützlinge von FWK-Cheftrainer Michael Schiele dann ab 16:00 Uhr erneut auf dem Rasen. Um 19:00 Uhr wird dann gemeinsam im Teamhotel „Iberostar“ zu Abend gegessen.

Nicht gleich waren selbstverständlich die Trainingsinhalte: Stabilitäts- und Kräftigungsübungen, Passformen und Spielzüge mit Flankenläufen bildeten am Vormittag den Schwerpunkt der Einheit. Nach einem knackigen Strandlauf zurück Richtung Hotel nutzten einige Jungs die Möglichkeit, sich im Atlantik abzukühlen. Das Training am Nachmittag, an dessen Ende die Jungs bei einer Laufeinheit auf dem Rasen noch einmal alles aus sich herausholen mussten, war bereits die insgesamt zehnte Einheit (8x auf dem Platz, 1x Regeneration, 1x Testspiel) der Mainfranken in Andalusien.

Zweites Testspiel am Mittwoch

Das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers findet dann am Mittwoch, 15. Januar, 16:00 Uhr, ebenfalls in Novo Sancti Petri gegen Rot-Weiss Essen statt. Im ersten Test des Jahres 2020 konnten die Kickers gegen Borussia Mönchengladbachs U23 mit 2:1 die Oberhand behalten (zum Spielbericht). Noch bis zum 16. Januar werden sich die Rothosen in Andalusien auf die mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching (Samstag, 25. Januar 2020, 14:00 Uhr, jetzt Tickets sichern!) beginnende Rest-Rückrunde vorbereiten.

Unter #FWKinAndalusien immer am Ball

Natürlich berichten wir auch über die FWK-Homepage und unsere Social-Media-Kanäle täglich von unserer Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde. Unter dem Hashtag #FWKinAndalusien findet ihr alle wichtigen News, Bilder und Stimmen während des Trainingslagers in Spanien, die von Laukart Edelmetalle präsentiert werden. So bleibt ihr immer über sämtliche Ereignisse rund um eure Rothosen auf dem Laufenden.

In den Vorjahren hatten die Mainfranken ihre Zelte ebenfalls in Spanien, allerdings an anderen Orten (San Pedro del Pinatar, La Manga und Marbella), aufgeschlagen.