Weitere Verstärkung in der Defensive – Rinderknecht wechselt zum FC Schweinfurt 05

Der 1. FC Schweinfurt 05 freut sich im Sommer 2020 über einen weiteren Neuzugang. Mittelfeldspieler Nico Rinderknecht wechselt vom FC Gießen zu den Schnüdeln. Der 22-Jährige hat einen Zweijahresvertrag, also bis zum 30.06.2022, unterschrieben.

„Ein wichtiger Grund für meine Entscheidung war natürlich der Cheftrainer, da ich Tobi Strobl aus Ingolstadt kenne schon länger mit ihm in Kontakt stehe. Dann kenne ich Schweinfurt natürlich auch aus der Liga und hatte den FC 05 schon immer im Auge, da es ein Verein mit großen Ambitionen und einer langen Tradition ist. Das reizt mich als Spieler natürlich, für so einen Verein spielen zu dürfen“, erklärt der Mittelfeldspieler bei der Vertragsunterzeichnung. Ich glaube, dass meine Stärken im Spielaufbau liegen und auch im Zweikampf. Ich denke aber, dass man sich immer verbessern kann und das will ich hier in Schweinfurt natürlich auch erreichen. Die Ziele, die der Verein hat, sind identisch mit meinen Zielen. Ich möchte wieder höherklassig spielen und sehe hier die besten Möglichkeiten, dass dieses Ziel beim FC 05 erreicht werden kann“.