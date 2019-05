„Wie eine Meisterschaft“ – FC Sand feiert den Bayernliga-Verbleib

Nach dem Hinspiel bahnte er sich bereits an: der FC Sand feiert den Klassenerhalt in der Fußball Bayernliga. Auch im Rückspiel setzte sich die Mannschaft von Dieter Schlereth beim FSV Erlangen-Bruck durch. Nun geht es für Teile der Mannschaft zum Feiern nach Mallorca. Auf ihren Erfolgscoach müssen die Spieler allerdings verzichten. Der bereitet zuhause die nächste Saison vor. Denn bereits in zwei Wochen beginnt wieder die Vorbereitung. Und das nächste Spieljahr wird für die Sander gewiss wieder nicht leichter.