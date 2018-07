„Wie hältst Du dich so fit?“ – Das Pieper-Jabiri-Interview

Was tun nach der Fußball Profi-Karriere? Die einen wechseln ins Sportmanagement. Andere geben ihren Erfahrungsschatz als Trainer weiter. Und ein ebenfalls nicht allzu kleiner Teil wechselt in unser Lager, zur Presse über. Florian Pieper vom FC Schweinfurt kann sich eine solche zweite Karriere vorstellen. Gestern schnappte er sich bereits unser Mikrofon. Im Stürmer internen Interview stellte er sich auch gar nicht schlecht an.