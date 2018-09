Wintersemester 18/19 an der FHWS beginnt

Am kommenden Montag den 1. Oktober 2018 beginnt an der FHWS Würzburg-Schweinfurt das Wintersemester 2018/2019. Die Erstsemester-Studierenden, sowie die international Studierenden des FHWS i-Campus werden dort empfangen. Die in Schweinfurt ansässigen vier Fakultäten werden vom Präsidenten Professor Dr. Robert Grebner, sowie den zugehörigen Dekanen in englischer Sprache begrüßt. Beginn der Veranstaltung ist um 13:00 Uhr am Campus I, Ignaz-Schön-Straße, in der Warema-Renkhoff-Aula. Insgesamt werden in Würzburg ca. 5000 neue Studenten, an der FHWS und der Universität, erwartet.