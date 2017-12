Wintersport – Skilifte starten in die Saison

In der Rhön kann die Skisaison beginnen. Durch die guten Witterungen der letzten Tage herrschen tolle Bedienungen für alle Wintersportarten. Viele Abfahrtspisten können bereits benutzt werden. Die Arnsberglifte bei Bischofsheim und die Skilifte am Kreuzberg gehen am Samstag, den 16. Dezember in Betrieb.