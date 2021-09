Wissenschaftsfestival startet – „Highlights der Physik“ sechs Tage lang in Würzburg

Wissenschaftsfestival in Würzburg

Physik ist alles andere als langweilig – das möchte die 20. Auflage von „Highlights der Physik“ beweisen, die am Montagabend in Würzburg startet. Das Event dauert insgesamt sechs Tage und wendet sich mit Live-Shows und Vorträgen an Interessierte aller Altersgruppen.

Interaktive Mitmachausstellung auf dem Marktplatz

Herzstück des Wissenschaftsfestivals ist eine Mitmach-Ausstellung in einem Zelt auf dem Würzburger Marktplatz. An jedem der über 30 Exponate stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Würzburg und dem gesamten Bundesgebiet für Fragen, Erklärungen und Diskussionen zur Verfügung. Außerdem gibt es täglich Wissenschaftsshows auf der Open-Air-Bühne am Marktplatz, ein vielseitiges Vortragsprogramm, Live-Experimente und ein umfangreiches Onlineangebot mit interaktivem Kinderprogramm. Erstmals präsentieren die „Highlights der Physik“ viele Programmpunkte auch im Livestream und mit digitalen Formaten. Informationen dazu gibt es unter highlights-physik.de.

Eröffnungsfeier mit Highlight-Show

Die Eröffnungsfeier findet am Montagabend in der s.Oliver Arena statt. Das von Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist & Autor) moderierte Event bietet anschauliche Experimente, vorgeführt von Gästen aus Forschung und Politik. Umrahmt wird das Programm von Showacts und digitaler Zauberei.

Veranstalter der Highlights der Physik sind: die Universität Würzburg, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Physikalische Gesellschaft.