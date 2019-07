Wohnwagen in Veithöchheim aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend wurde in der Schleehofstraße in Veitshöchheim ein Wohnwagen aufgebrochen und durchsucht.

Der oder die Unbekannten entwendeten dabei eine größere Anzahl an kleinen Handfunkgeräten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.