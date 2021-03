World Press Photo 2020 – Schaufenster-Galerie in Kitzingen eröffnet

Am Freitag wurde die World Press Photo Ausstellung in Kitzingen eröffnet. Coronabedingt findet die Ausstellung allerdings anders als gewohnt statt. In 40 Schaufenstern in der Kitzinger Innenstadt werden insgesamt 139 Bilder ausgestellt. So können Interessierte ganz corona-konform die Fotos bewundern. Über QR-Codes lassen sich Infos zu den jeweiligen Bildern ganz einfach abrufen, doch entlang des Ausstellungsweges gibt es auch kostenlose Broschüren mit den Hintergrundinformationen. Die Schaufenster-Galerie mit den besten Pressefotos aus dem Jahr 2020 kann noch bis zum 15. April bewundert werden.