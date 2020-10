Würzburg bleibt in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga weiter ungeschlagen

“Wir hatten vor allem am Anfang im Angriff Probleme, aber unsere Defense uns letztendlich im ganzen Spiel getragen. Wir haben im zweiten, dritten und vierten Viertel insgesamt nur noch 38 Punkte zugelassen. Das war der Schlüssel”, so Kufuor: „Es war eine gute Leistung, auf der wir weiter aufbauen können.“ Topscorer war der überragende Julius Böhmer, der nicht nur 33 Punkte erzielte, sondern mit sechs Rebounds und acht Assists ein komplettes Paket ablieferte.

Mit einer Steigerung in der Defensive hat die U19-Bundesliga-Mannschaft der s.Oliver Würzburg Akademie zuhause gegen die Dresden Titans den dritten Sieg im dritten Saisonspiel eingefahren. Im Duell zweier ungeschlagener Mannschaften setzten sich die Schützlinge von Headcoach Enrico Kufuor in der Halle des Deutschhaus-Gymnasiums am Ende verdient mit 88:64 (34:39) gegen die „Titanen“ durch.

Nach einem guten Start und einer 16:10-Führung für die Würzburger kamen die Gäste besser in die Partie und konnten sich durch eine starke Phase bis zur Halbzeit eine Fünf-Punkte-Führung erspielen. Im dritten Viertel folgte die Wende: Erst brachte Böhmer sein Team mit fünf Zählern in Folge in Führung, drei Dreier innerhalb von drei Minuten durch Lukas Roth sorgten dann für die Vorentscheidung (67:57).

Und weil der s.Oliver-Nachwuchs dem Kontrahenten aus Dresden in der zweiten Halbzeit nur noch 25 Punkte gestattete, erspielten sich die Würzburger in den Schlussminuten sogar einen deutlichen 88:64-Erfolg. “Es war aber ein sehr hart umkämpftes Spiel, auch wenn der Endstand das nicht hergibt”, erklärte Kufuor: „Wir waren extrem aktiv, haben viel Druck auf die Dresdner Aufbauspieler gemacht und konnten Fastbreaks laufen. Das ist eine Stärke, die uns in allen drei Spielen ausgezeichnet hat.“ Neben Böhmer punkteten Elijah Ndi (21) und Lukas Roth (19) zweistellig.

Weiter geht es nach einem freien Wochenende am 8. November (Sonntag, 14:00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der NINERS Chemnitz Academy, die mit einem Heimsieg gegen den MBC und einer Niederlage in Dresden in die Saison gestartet ist.

SOW AKADEMIE – DRESDEN TITANS 88:64 (21:26, 13:13, 23:13, 31:12)

Für Würzburg spielten: