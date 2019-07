Würzburg – Pkws im Stadtgebiet beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr vier Fahrzeuge in der Rotkreuzstraße. Die Autos standen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein oder mehrere Personen verkratzten den Lack der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

In derselben Nacht verkratzte ein Unbekannter einen weißen BMW in der Eichendorffstraße am rechten Frontkotflügel. Die Reparaturkosten belaufen sich auf rund 750 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, bittet die Polizei, sich unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.