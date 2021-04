Würzburger Corona-Schnelltestbus: Standorte vom 23.04. – 29-04.21

Wer sich in Würzburg auf das Coronavirus testen will hat seit kurzem die Möglichkeit dies in einem mobilen Testbus zu tun. Die Stadt Würzburg hat nun alle Standorte des Busses in den Tagen vom 23.04. – 29.04. bekanntgegeben. In der nächsten Woche macht der Bus am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr und unter der Woche zwischen 17 und 20 Uhr an folgenden Stationen Halt:

Freitag, 23. April: Innenstadt, Vierröhrenbrunnen

Samstag, 24. Apiril: Sanderau, Sanderrasen

Sonntag, 25. April: Innenstadt, Unterer Markt

Montag, 26. April: Unterdürrbach, Unterdürrbacher Straße 280, Hof am Feuerwehrhaus

Dienstag, 27. April: Heuchelhof, Wendehammer Römer-Straße, hinter Place de Caen

Mittwoch, 28. April: Versbach, Erwin-Wolf-Platz 1, Vorplatz Stadtteilbücherei

Donnerstag, 29. April: Hubland, Gründerlabor „ Cube“, Hublandplatz 1