Würzburger FV – Jürgen Roos hört als Vorstand auf

Würzburger FV: Jürgen Roos will kürzer treten

Der Würzburger Fußballverein e.V. informiert darüber, dass Jürgen Roos sein Amt als Vorstand Aktivität

aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellt. Ausschlaggebend ist die hohe zeitliche Belastung, die

dieses Amt neben Beruf und Familie für Roos mit sich gebracht hat. Der Verein und die Entwicklung der

ihm unterstehenden Mannschaften liegen ihm sehr am Herzen, was die Entscheidung für ihn nicht leicht

gemacht hat. Roos hat maßgeblichen Anteil an der Wende des Vereins nach den großen finanziellen

Schwierigkeiten im letzten Jahr und an der guten sportlichen Entwicklung, die sich nun für den WFV

abzeichnet. Er will künftig kürzer treten und dem Verein weiterhin mit seiner Erfahrung und Rat und Tat

zur Seite stehen. „Wir bedauern diesen Schritt menschlich sehr und danken Jürgen für seinen

außerordentlich großen Einsatz“, sagt Roland Metz, Vorstandsvorsitzender des Vereins, „aber Jürgen ist

ja nicht aus der Welt. Er hat zugesagt, dort zu helfen, wo sein Wissen und sein Rat weiterhin von Nöten

sind“.

Eine Neuwahl bzw. Nachwahl für den nun vakanten Vorstandsposten wird es vorerst nicht geben.

Der Vorstand hat Marco Scheder mit der Wahrnehmung der Aufgaben des sportlichen Leiters beim WFV

beauftragt. „Marco ist beim WFV groß geworden und kennt den Verein sehr gut. Er weiß um die

Aufgabenvielfalt auf diesem anspruchsvollen Posten und bekommt von allen Seiten die notwendige

Unterstützung, so dass er sich in der bald kommenden Winterpause tiefer in dieses Gebiet einarbeiten

kann“, teilt Roland Metz mit. Scheder wird durch den Wechsel sein Aufgabenfeld etwas verändern und

die Großfeldkoordination im Jugendbereich abgeben. Er bleibt aber weiterhin Co-Trainer der 1.

Mannschaft und arbeitet unverändert eng mit Trainer Berthold Göbel zusammen.