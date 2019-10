Würzburger FV lockt Messebesucher gegen Ammerthal

Würzburger FV: Eintritt zum halben Preis für Messebesucher

Besucher der Mainfrankenmesse erhalten beim Heimspiel des Würzburger FV gegen die DJK Ammerthal (Samstag, 5. 9., 15.00 Uhr, Sepp-Endres-Sportanlage) Einlass zum halben Preis, wenn sie die Eintrittskarte zur Messe für diesen Tag an der Kasse vorzeigen.

„Wir wollen den Gästen der Mainfrankenmesse die Möglichkeit geben, ihren Besuch auf der Messe kostengünstig mit dem Genuss eines Bayernligaspiels beim Würzburger FV zu verbinden. Wer von der Mainfrankenmesse kommt und noch Fußball schauen möchte, braucht nur seine Messe-Eintrittskarte vom 05.09.2019 an der WFV-Kasse vorzuzeigen und erhält dann Einlass zum halben Preis. Es lohnt sich, Bayernliga-Fußball anzuschauen“, so Roland Metz, der Vorstandsvorsitzende des Würzburger FV, in einer Pressemitteilung.