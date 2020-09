Würzburger FV setzt Runde fort und spielt zuerst im Pokal

Die Saison der Fußballbayernliga 2019/20 wird wie in den anderen bayerischen Amateurklassenseit 19.09.2020 fortgesetzt.

Am ersten Wochenende war der WFV noch spielfrei und hatte so etwas mehr Zeit, sich auf das Pokalspiel am Samstag, 26.09.2020 um 14 Uhr auf der Sepp-Endres-Sportanlage gegen den FC Sand vorzubereiten.

Durch einige Wechsel hat sich das Gesicht des WFV-Kaders über den Sommer etwas verändert. So musste das Trainerteam um Chefcoach Berthold Göbel und Co-Trainer Marco Scheder die Abgänge einiger bayernligaerfahrener Spieler kompensieren und die neuen Spieler ins Team integrieren.

Die Vorbereitungsspiele verliefen noch etwas wechselhaft und durchwachsen. Dabei konnten die Trainer gute Erkenntnisse gewinnen, die jetzt natürlich umzusetzen sind. Alle Spieler des Kaders kamen zum Einsatz und auch Spieler der sehr hoffnungsvollen U19 durften bereits jetzt bei einigen Spielen mitwirken.

„Insgesamt sehen wir sportlich durchaus zuversichtlich in die Zukunft“, gibt sich der Vorstandsvorsitzende, Roland Metz, optimistisch. „Uns war klar, dass es nicht leicht werden würde, den Weggang unserer tragenden Säulen wie Benny Schömig und Patrick Hofmann aufzufangen.“ Auch Youngster Paul Obrusnik hatte sich inzwischen zu einem wichtigen Standbein der Mannschaft entwickelt. „Sein Fehlen macht sich natürlich auch stark bemerkbar“. Wir freuen uns, dass die Mannschaft im Gros zusammengeblieben ist. Die neuen Spieler und die Rückkehrer fügen sich prima ein. Die Trainer haben ein paar Umstellungen vorgenommen, so dass wir sicher bald

wieder die nötige Stabilität und Durchschlagskraft für die Bayernliga haben werden.

Das Spiel gegen Sand will der WFV unbedingt gewinnen. „Wir wollen im Toto-Pokal und im LigaPokal möglichst weit kommen, da wir dringend auf Einnahmen aus den Spielen angewiesen sind“, betont Finanzvorstand Peter Büttner, der es angesichts der aktuellen Lage nicht leicht hat.Büttner, der gleichzeitig auch Corona-Beauftragter des Vereins ist, ist enttäuscht, dass statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 400 Zuschauer jetzt nur maximal 200 ins Stadion kommen dürfen, weil der WFV nicht über ausreichend Sitzplätze verfügt.

„Unser Hygienekonzept war schon auf 400 Besucher ausgelegt, als wir letzte Woche erfahren haben, dass eine Mischung aus Sitz- und Stehplätzen nicht erlaubt ist. Wir hoffen aber, dass sich niemand von einem Besuch in der Mainaustraße abhalten lässt und am Samstag zumindest die Maximalzahl von 200 Zuschauern erreicht wird. “ Um einen Stau an der Kasse zu vermeiden, kann sich jeder Besucher

einen Kontaktzettel auf der Homepage des WFV herunterladen, gleich zu Hause ausfüllen und dann für einen schnelleren Eintritt mitbringen.

Da es sich um ein Pokalspiel handelt, erinnert der WFV nochmal daran, dass deshalb gegen den FC Sand keine Ermäßigung für Mitglieder zulässig ist und die Dauer-, Frei- und Ehrenkarten keine Gültigkeit haben. Die Kassen öffnen um 12:30 Uhr. Wer früh genug dran ist, hat beste Chancen auf einen Platz unter dem Dach der Haupttribüne.

In der Phase der Zuschauerbeschränkung gelten generell keine Freikarten. Ehrenkarten unserer treuen Partner und Sponsoren behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Infos zum Bild – mit diesem Kader setzt der WFV die Saison in der Bayernliga fort:

h.v.l. Torwarttrainer Mario Ruffert, Calcin Gehret, Luckenson Schuhmacher, Steffen Barthel, Simon Schwab,, Kevin Röckert, Dennie Michel, Franz Ruppel, Athletiktrainer Werner Dalke

M.v.l. Stefan Wasser, Physiotherapeutin Eva Wenzlik, Co-Trainer Marco Scheder, Cheftrainer Berthold Göbel, Lukas Imgrund, Moritz Lotzen, Marc Hänschke, Cristian Alexandru Dan, Tim Lorenz, David Drösler, Julian Wild, Vorstandsvorsitzender Roland Metz, Betreuer Fritz Schmidt, Finanzvorstand Peter Büttner

v.v.l Fabio Bozesan, Eric Schnell-Kretchmer, Johannes Emmert, Yason Jayson Tuda, Christian Dietz, Daniel Baumann, Dominik Zehe, Jasmin Kadiric, Djibrill Mammadouh Bah. Es fehlt: Sanasi Conteh