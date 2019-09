In der Fußball-Bayernliga verliert der Würzburger FV auch das 3. Spiel hintereinander: bei der DJK Gebenbach kassiert der WFV in der 66. Minute einen Sonntagsschuss in den Winkel zum 0:1.

In der Nachspielzeit verschießt Christian Alexandru Dan einen Elfmeter und vergibt damit die Chance zum Ausgleich.

Der WFV steht auf Platz 11.