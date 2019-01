Würzburger haben entschieden – Zellerauer Schwimmbad behält den alten Namen „Nautiland“

Nautiland-Schwimmbad heißt weiterhin Nautiland. Die Bürger in Würzburg haben sich in einer Befragung mit großer Mehrheit für den „alten“ Namen entschieden: von insgesamt 3.233 Stimmen fielen 67,2 % (2233 Stimmen) auf „Nautiland“.

Die weiteren drei Auswahlmöglichkeiten waren bei der Bevölkerung weniger beliebt: Der Name „Festungsbad“ erreichte mit 13,09 % (435 Stimmen) den zweiten Platz. Auf den hinteren Rängen folgen die Vorschläge „WÜ2O“ mit 10,68 % (355 Stimmen, Platz 3) und „Maliba (Main liebstes Bad)“ mit 9,03 % (300) aller Stimmen auf dem letzten Platz.

Vor der Abstimmung ist eine Jury zusammengekommen und hat aus über 1.000 Namensvorschlägen die drei Alternativen ermittelt. Das Auswahlkomitee bestand aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates, der Stadtverwaltung, der Würzburger Bäder GmbH sowie Vertretern von Vereinen, die das Bad nutzen.

„Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme an der Namensabstimmung für das neue Schwimmbad“, sagt Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH und fügt hinzu: „Das große Interesse und die Begeisterung an der Namensfindung hat uns gezeigt, wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger aus Würzburg und aus der Region mit ihrem neuen Bad verbunden fühlen. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die im Vorfeld Namensvorschläge eingereicht und bei der Endabstimmung Ihre Stimme abgegeben haben. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden: Der alte Name ist der neue Name. Im Herbst 2019 werden wir in der Zellerau das neue „Nautiland“ eröffnen.“

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt zeigt sich ebenso begeistert über das große Interesse an der Namensfindung bei den Würzburgerinnen und Würzburgern: „Ich freue mich über die hohe Beteiligung der Bürgerschaft“, so Schuchardt. „Sie bestätigt die Identifikation der Würzburger mit ihrem Schwimmbad und auch die getroffene Standortentscheidung.“

2016 wurde durch im Stadtrat und im Aufsichtsrat der Würzburger Bäder GmbH der Beschluss gefasst, statt einer Sanierung das alte Nautiland-Bad durch einen komplett Neubau mit verbesserter und modernerer Ausstattung zu ersetzen. Im Frühjahr 2017 begannen die Abrissarbeiten, im Herbst desselben Jahres wurde mit dem Neubau begonnen. Die Eröffnung des neuen „Nautilandes“ ist für Herbst 2019 geplant.