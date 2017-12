Würzburger JBBL-Team erneut mit zwei Gesichtern

U16 der s.Oliver Würzburg Akademie unterliegt in Mainz mit 63:67 (27:39)

Erst habe sie einen 2:21-Start wettgemacht und dann knapp mit 63:67 verloren: „Ich habe heute wieder zwei verschiedene Gesichter meiner Jungs gesehen. Wir müssen lernen, dass man nicht nur zwanzig, sondern vierzig Minuten voll konzentriert spielen muss, um auf diesem Niveau zu bestehen“, sagte JBBL-Trainer Sepehr Tarrah nach der 63:67-Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag beim ASC Theresianum Mainz.

„In der ersten Halbzeit waren wir genau wie in Bonn eine Mannschaft, die auswärts nicht bereit war, von der ersten Sekunde an zu investieren, hellwach zu sein und konzentriert zu verteidigen. Erst nach der Pause haben wir richtig angefangen zu spielen und ein beeindruckendes Comeback mit viel Kampfgeist und Willen hingelegt“, so Tarrah weiter: „Darauf bin ich sehr stolz, das dritte Viertel war wahrscheinlich unser bestes Viertel der gesamten Saison.“

Nach dreißig gespielten Minuten hatten die Akademiker den frühen Rückstand – 2:21 lagen sie zu Beginn im Hintertreffen – wieder aufgeholt, 52:52 lautete der Spielstand nach dem dritten Abschnitt: „Wir haben das Spiel gut beendet, am Ende haben die Kräfte aber nicht mehr ganz gereicht und wir haben den Sieg durch ein paar unnötige Ballverluste abgegeben.“

Am kommenden Sonntag um 12:30 Uhr steht für die Akademiker das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm: Zu Gast in der Deutschhaus-Halle ist Spitzenreiter Eintracht Frankfurt/FRAPORT SKYLINERS – in der Vorrunde gab es bei dieser Begegnung vor ein paar Wochen an selber Stelle eine knappe 64:68-Niederlage für die Hausherren.

ASC Theresianum Mainz – s.Oliver Würzburg Akademie 67:63 (26:10, 13:17, 13:25, 15:11)

Für Würzburg spielten:

Ben Bredenbröcker 32 Punkte (14 Rebounds), Julius Böhmer 21/1 Dreier (3 Steals), Lukas Roth 7/1, Paul Retvalvi 3/1, Ludwig Roth, Konstntin Zeuch, Maximilian Gärtner, Lovis Erche, Steven Schalme, Yannick Mergler.