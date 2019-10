Würzburger JBBL-Team holt sich die Tabellenführung

Die U16 der s.Oliver Würzburg Akademie grüßt zur Halbzeit der kurzen JBBL-Vorrunde als ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe 6: Am vergangenen Wochenende besiegten die Schützlinge von Headcoach Jan Schroeder innerhalb von weniger als 24 Stunden erst den USC Heidelberg zuhause mit 76:69 und setzten sich dann in einer spannenden Partie mit 77:74 bei den Regnitztal Baskets in Bamberg durch.

STARKE PARTIE GEGEN HEIDELBERG

Der Doppelspieltag begann mit dem ersten Heimspiel der Saison, in das die Akademiker genauso aggressiv starteten wie im Gameplan von Jan Schroeder vorgesehen: „Wir waren sehr gut auf Heidelberg vorbereitet, haben gut verteidigt und unsere Sache auch im Angriff gut gemacht.“ In der ersten Halbzeit bekamen die Gäste zwar noch zu viele Offensiv-Rebounds, ihren Elf-Punkte-Vorsprung nach dem ersten Viertel konnten die Gastgeber trotzdem bis zur Pause verteidigen.

Nach dem Seitenwechsel kam der USC dann besser ins Spiel, der zweite Saisonsieg der Unterfranken geriet aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Zwar mussten die Hausherren eine Verletzung ihres Kapitäns Tarik Tucovic mental verkraften, „wir haben uns im vierten Viertel aber noch rechtzeitig auf das besonnen, was wir in der Verteidigung machen müssen“, so Schroeder. Das genügte, um einen 76:69-Erfolg in trockene Tücher zu bringen.

DOPPELTER BUZZERBEATER VON NDI

Spannender wurde es einen Tag später in Bamberg, wo die Zuschauer eine abwechslungsreiche und extrem spannende JBBL-Partie zu sehen bekamen. „Wir sind etwas unkonzentriert gestartet, haben es aber trotzdem geschafft, nicht zu hoch in Rückstand zu geraten“, berichtete Schroeder. Ab dem zweiten Viertel waren seine Schützlinge dann voll da und lagen zur Halbzeit nach einem spektakulären Buzzerbeater von Elijah Ndi von der Mittellinie mit 38:30 vorne.

Nach der Pause übernahmen zunächst wieder die Regnitztal Baskets die Kontrolle über die Partie und drehten den Spielstand im dritten Abschnitt zu ihren Gunsten. „Da waren wir durch die Müdigkeit etwas unkonzentriert. Bamberg hat sich am Samstag in Frankfurt abschießen lassen und konnte seine Leistungsträger schonen. Im vierten Viertel ist es uns dann aber wieder gelungen, die Intensität in der Verteidigung hochzufahren“, so Schroeder: „Es war eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung, die Jungs haben zusammen gekämpft.“