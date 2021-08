Würzburger Kickers am Sonntag zuhause gegen den VfL Osnabrück

Kickers haben eine offene Rechnung mit den Niedersachsen

Bereits in der letzten Saison trafen die Mainfranken zweimal auf den VfL, damals noch in der 2. Bundesliga. Während die Kickers in der Hinrunde noch das bessere Ende auf ihrer Seite hatten, so sorgte der VfL in der Rückrunde für den endgültigen Abstieg des FWK. Die Spieler dürften also noch eine Rechnung offen haben mit den Niedersachsen.

In der Gesamtstatistik sieht es eher schlecht aus für die Würzburger. Zwei Siege für die Kickers stehen vier Siegen der Osnabrücker gegenüber. Tobias Kraulich, Innenverteidiger beim FC Würzburger Kickers ist trotzdem positiv gestimmt. „Wir haben jetzt drei Spiele in Folge nicht verloren, das wollen wir fortführen. Die Mannschaft macht einen wirklich sehr guten Eindruck. Die letzten Spiele haben gutgetan“, blickt der 22-Jährige optimistisch auf das Spiel am Sonntag.

Neuanfang für Osnabrück nach dem Abstieg

Über zehn Spieler verloren die Lila-Weißen nach der vergangenen Saison, darunter Akteure wie Sebastian Kerk oder Etienne Amenyido. Entsprechend aktiv waren die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt und holten mehr als zehn Spieler an die Bremer Brücke. Doch nicht nur im Kader gab es Bewegung. Mit Daniel Scherning steht seit Saisonbeginn ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Der 37-Jährige war vorher fünf Jahre als Co-Trainer von Steffen Baumgart tätig, übernahm dann die Nachfolge von Markus Feldhoff bei den Niedersachsen. Zudem stellte der VfL Ex-Rothose Amir Sharpouzadeh im Juni als neuen Sportdirektor vor.

Pourié fällt noch aus

Neuzugang Marvin Pourié wird Cheftrainer Torsten Ziegner auch für das Spiel gegen den VfL Osnabrück nicht zu Verfügung stehen. Ebenfalls nicht dabei sind die Langzeitverletzten Daniel Hägele, Niklas Schories und Nzuzi Toko. Bei den zuletzt angeschlagenen Dildar Atmaca und Robert Herrmann hingegen sieht es schon besser aus. Ersterer hat bereits im Toto-Pokalsieg gegen den TSV Großbardorf einige Minuten gespielt.

Auf der anderen Seite ist Omar Traoré nach einer Roten Karte wieder einsatzbereit. Auch der seit dem 2. Spieltag verletzte Timo Beermann ist wieder eine Alternative bei den Osnabrückern. Ob Ulrich Bapoh am Wochenende spielen kann, lässt VfL-Cheftrainer Daniel Scherning auf der Pressekonferenz noch offen: „Das hängt von der gesamten Lage beim Personal ab“.

Die Vorsätze vor der Begegnung am kommenden Sonntag scheinen sehr ähnlich. Zwei Absteiger mit zwei neuen Trainern, einer fast komplett neuen Mannschaft und einem durchwachsenen Saisonstart, den beide am Sonntag in der FLYERALARM Arena aufhübschen möchten.