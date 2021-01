Würzburger Kickers auch gegen den Karlsruher SC chancenlos

In der 2. Fußball-Bundesliga verlieren die Würzburger Kickers auch gegen den Karlsruher SC, der in dieser Partie alle sechs Tore schießt: neben vier eigenen Treffern unterlaufen dem Gast auch zwei Eigentore zum 2:4-Endstand aus Sicht der Hausherren. Würzburg spielte ab der 58. Minute nach einem Platzverweis für Gäste-Spieler Dirk Carlson in Überzahl.