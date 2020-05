Würzburger Kickers beziehen ihr Quarantäne-Trainingslager im Edelfinger Hof

Die Ausgabe von Hoteltextilien wie Handtüchern erfolgt über die Betreuer der Kickers, nicht durch Hotelpersonal. Darüber hinaus gibt es für die Mahlzeiten ein eigenes Restaurant, abgeschottet von der Öffentlichkeit, auch hier gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. So werden die Speisen vom Serviceteam ausschließlich an die Betreuer übergeben, statt direkt an die Mannschaftsmitglieder. Das Abräumen der Tische erfolgt erst dann, wenn das gesamte Team das Restaurant verlassen hat. Anschließend wird alles wieder desinfiziert. Die Lüftung wird dauerhaft auf 21 Grad eingestellt. Das Team des Edelfinger Hofs wurde entsprechend geschult und sensibilisiert.

Poster als Überraschung

Für jeden Spieler gab es darüber hinaus zu Beginn eine kleine Überraschung von unserem Hauptsponsor FLYERALARM: Ein Poster des brandneuen Mannschaftsfotos „Ein Team – trotz A-B-S-T-A-N-D“ wird jeden Akteur und jedes Mitglied des Staffs in dessen Einzelzimmer während der Woche an seine Verantwortung und Vorbildsfunktion erinnern sowie den Teamgeist noch einmal zusätzlich stärken.

Negative Ergebnisse in der vierten Testreihe

Derweil hat auch die vierte Testreihe des kompletten Drittliga-Kaders samt Trainer- und Betreuerstab auf Covid-19 ausschließlich negative Befunde ergeben.