Würzburger Kickers dürfen gegen Fürth 2.600 Zuschauer einlassen

Auf diese Nachricht haben alle Kickers-Fans gewartet: Würzburgs 7-Tage-Inzidenz ist stark zurückgegangen und weit unter den für das Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) relevanten Wert von 35 gesunken. Dies bedeutet, dass der FC Würzburger Kickers beim Heimspiel in der FLYERALARM Arena gegen die SpVgg Greuther Fürth bei gleichbleibender Entwicklung des Pandemiegeschehens am Sonntag, 4. Oktober, 13:30 Uhr, wieder Zuschauer zulassen darf.

Da das Stadion am Dallenberg wie alle anderen Arenen vorübergehend bis zu 20 Prozent der Gesamtkapazität fassen darf, werden für das fränkische Duell am Sonntag 2.600 Karten in den Verkauf gehen.

Dauerkarteninhaber mit Vorkaufsrecht

Dauerkarteninhaber aus der vergangenen Saison haben dabei wie gewohnt ein Vorkaufsrecht. Ab Mittwoch, 30. September, können sich ab 9:30 Uhr alle Rothosen, die Ihre Dauerkarte nicht gekündigt haben, mit dem vierstelligen Code aus der Saison 2019/20 (steht auf der Dauerkarte) ihr Ticket für das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth sichern. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln besteht kein Anspruch auf den in der vergangenen Saison gebuchten Platz – die Karten werden daher nach dem „First-Come-First-Serve“-Prinzip vergeben. Pro Code ist ein Ticket erhältlich. Ab Donnerstag, 17:30 Uhr, können dann – sofern noch Tickets verfügbar sind – Mitglieder des FC Würzburger Kickers Karten für das Match erwerben. Ist dann die Kapazität noch nicht erschöpft, startet der freie Verkauf der restlichen Tickets am Freitag, 2. Oktober, um 13:30 Uhr. Diese Karten werden ausschließlich an Personen verkauft, die im Postleitzahlengebiet 97 wohnen. Am Spieltag gibt es keine Tageskasse.

VERKAUFSSTARTS IN DER ÜBERSICHT:

Dauerkartenbesitzer: Mittwoch, 9:30 Uhr

Mitglieder*: Donnerstag, 17:30 Uhr

Freier Verkauf*: Freitag, 13:30 Uhr

*falls Kapazität noch nicht erschöpft.

Alle Karten sind vorübergehend ausschließlich über unseren Online-Ticketshop verfügbar und werden ausnahmslos via Print@Home und als Mobile-Ticket ausgestellt. Grundsätzlich werden alle Blöcke in der FLYERALARM Arena geöffnet, die Besucher werden auf 5er-Sitz- und Stehgruppen verteilt.

Wichtig: Nur die Person, die das Ticket kauft und somit namentlich im System hinterlegt ist, erhält am Eingang gegen Vorlage des Personalausweises Zutritt zur FLYERALARM Arena. Allen Zuschauern empfiehlt der FWK – sofern möglich – die Anreise zum Dallenberg zu Fuß oder mit dem PKW.