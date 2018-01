Würzburger Kickers: Felix Müller wechselt im Sommer nach Sandhausen

Felix Müller wird nach zwei Jahren beim FC Würzburger Kickers ab der kommenden Saison 2018/19 das Trikot des SV Sandhausen tragen. Der Mittelfeldspieler wechselt im Sommer zum Zweitligisten an den Hardtwald. Müller absolvierte in der vergangenen Zweitliga-Saison 13 Einsätze für die Kickers, in der laufenden Drittliga-Spielzeit stand der 25-Jährige bis dato 20 Mal in der 3. Liga auf dem Rasen. Insgesamt erzielte Müller fünf Ligatore für die Mainfranken.