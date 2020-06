Würzburger Kickers gewinnen bei den Löwen und melden sich im Aufstiegsrennen zurück

Kaufmann trifft

Die erste Möglichkeit hatten die zu Beginn stark aufspielenden Münchner durch Stefan Lex, doch Eric Verstappen konnte den Ball sogleich unter sich begraben (2.). Nach 14 Minuten gingen die Kickers dann mit 1:0 in Führung, als Fabio Kaufmann aus der zweiten Reihe einfach mal abzog. Marco Hiller im 1860-Tor konnte das Spielgerät nicht festhalten und dann nur noch hinter sich greifen. Mit dem Freistoß von Frank Ronstadt hatte der FWK eine weitere gute Gelegenheit: Aus knapp 20 Metern zog der Außenverteidiger die Kugel allerdings knapp drüber (28.). Verstappen konnte sich erneut auszeichnen, als er den abgefälschten Schuss von Dressel um den Pfosten lenken konnte (32.) und vor dem Pausenpfiff nach einer Flanke vor Lex an den Ball kam (45.+1). Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff musste der angeschlagene Luca Pfeiffer den Platz verlassen, für ihn kam Dominic Baumann in die Begegnung.

Kaufmann antwortet Bekiroglu

Die Würzburger kamen wach aus der Pause und hatten sogleich durch Dominic Baumann die erste Chance des zweiten Durchgangs, doch den Schuss des Angreifers konnte Hiller mit einer Fußabwehr entschärfen. Die Heimelf hatte die prompte Antwort darauf und kam nach einer Kombination über Dressel, Willsch und Bekiroglu zum 1:1-Ausgleich (50.). Doch die Rothosen schlugen nur zwölf Zeigerumdrehungen später zurück: Eine klasse Flanke von Robert Herrmann erreichte Fabio Kaufmann, der aus sieben Metern eiskalt vollendete (62.).

FWK bringt Vorsprung über die Zeit

Kurz darauf kamen Maxi Breunig und Patrick Sontheimer für Dominik Widemann und Dave Gnaase in die Partie (65.). Zwei Zeigerumdrehungen später setzte Nico Karger seinen Abschluss aus spitzem Winkel links am Tor vorbei (67.). Viele Unterbrechungen folgten bis in die Schlussphase der Partie. Dort hatte vor allem Maxi Breunig zwei auffällige Szenen: Einmal hatte Hiller die Finger nach einem starken Linksschuss noch am Ball (80.), das andere Mal landete der Ball wenige Zentimeter neben dem Tor (87.). In der letzten Spielminute brachte Michael Schiele noch Yassin Ibrahim und Niklas Hoffmann für Frank Ronstadt und Simon Rhein (90.). Die fünfminütige Nachpielzeit brachten die Rothosen über die Zeit und durften sich hernach über drei weitere Punkte freuen.

Heimspiel gegen den FCC

In englischen Wochen setzt sich die Drittliga-Saison fort. Bereits am Mittwoch, 10. Juni, sind die Rothosen wieder im Einsatz. Ab 19:00 Uhr empfangen die Kickers den FC Carl Zeiss Jena in der FLYERALARM Arena. In einer Woche, am Samstag, 13. Juni, geht es für die Mainfranken in die Schauinsland-Reisen-Arena zum MSV Duisburg (14:00 Uhr).