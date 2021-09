Würzburger Kickers gewinnen bei Spitzenreiter Magdeburg

Endlich! Die Kickers feiern beim Tabellenführer in Magdeburg ihren ersten Saisonsieg! Und das hochverdient. Nach einer starken Leistung gewinnen die Rothosen mit (1:0) am neunten Spieltag in der MDCC-Arena. David Kopacz brachte die Gäste früh in Führung (5.), Robert Herrmann legte nach dem Seitenwechsel schnell den zweiten Treffer nach (52.). Danach bissen sich die Hausherren die Zähne an der Würzburger Defensive aus. Nur Tobias Müllers Schlenzer sorgte nochmals für kurze Spannung (88.).

Positiv gestimmt reisten die Kickers trotz bisher magerer Punkteausbeute zum Tabellenführer nach Magdeburg. Cheftrainer Torsten Ziegner sprach von einer schwierigen, keiner unlösbaren Aufgabe. Magdeburg hatte vor dem Duell mit den Rothosen erst eine Partie verloren und eine bisher nahezu makellose Saison gespielt. Dennoch rechneten sich die Kickers durchaus etwas aus. Die Trainingswoche machte Hoffnung auf einen guten Auftritt.

Kopacz mit der frühen Führung

Und den legten die Kickers von Beginn an aufs Parkett. Die Gastgeber nahmen zwar umgehend das spielerische Heft in die Hand und hatten über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz. Den ersten Wirkungstreffer setzten allerdings die Ziegner-Schützlinge. Und zwar mit der Führung nach fünf Minuten. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickte Moritz Heinrich nach Pass von Mirnes Pepic David Kopacz auf die Reise, der trocken aus fünf Metern ins kurze Eck vorstreckte.

Magdeburg drängt – aber erfolglos

Die Hausherren schüttelten sich und drängten auf den Ausgleich. Baris Atik setzte einen Freistoß über den Balken (15.), Florian Kath rutschte der Ball aus 18 Metern über den Schlappen (23.). Aber die Kickers-Defensive stand massiv und leitete immer wieder schnelle Konter ein. Kopacz bediente Herrmann, der gerade noch von Tobias Knost geblockt wurde (28.). Kurz darauf bekam Heinrich die große Möglichkeit auf 2:0 erhöhen. Alexander Bittroff misslang ein Querpass, der FWK-Angreifer ging dazwischen, scheiterte aber am starken Dominik Reimann (29.).

Die Rothosen verteidigten stark, obwohl die Magdeburger weiter auf den Ausgleich drängten. Wirkliche Chancen erarbeiteten sich die Hausherren aber nicht. Lediglich Amara Condés Freistoß von der Strafraumkante landete in der Mauer (40.). So nahmen die Ziegner-Jungs eine nicht unverdiente Führung in die Kabinen.

Herrmann mit der Fackel zum 2:0

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Magdeburg suchte nach Lücken im Würzburger Defensivverbund. Auch Atik fand die nicht (49.). Die Kickers hingegen gingen immer wieder auch auf die zweiten Bälle. Marvin Pourié drang nach einem solchen in den Strafraum ein. Das Leder rutschte zu Pepic durch, der auf Herrmann ablegte. Dessen Fackel landete im linken Giebel. 2:0 für die Rothosen nach einem weiteren starken Gegenstoß.

Madgeburg war angeknockt und fand weiterhin kein Mittel gegen leidenschaftliche Kickers. Raphael Obermair kam einmal durch, doch Hendrik Bonmann war zur Stelle (67.). Pepic blockte wenig später den 17-Meter-Abschluss Tobias Müllers (71.). Jason Cekas Solo entschärfte der Würzburger Keeper ebenfalls sicher (73.). Die Ziegner-Elf verteidigte souverän alles weg und strebte dem ersten Sieg entgegen. Lediglich Müllers unhaltbarer Schlenzer brachte den Dreier ins Wanken – aber nur kurz (89.). Nach vier Minuten Nachspielzeit jubelten die Kickers.

Kommende Woche treffen die Kickers am Samstag, 25. September, um 14:00 Uhr in der heimischen FLYERALARM Arena auf den SV Wehen-Wiesbaden. Die Magdeburger reisen bereits am Abend vorher um 19:00 Uhr zum Derby nach Halle.