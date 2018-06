Würzburger Kickers: Hajtic wechselt von Heidenheim an den Dallenberg

Das nächste Puzzleteil für den Kader des FC Würzburger Kickers ist gefunden: Ibrahim Hajtic kommt vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim zu den Rothosen und hat am Dallenberg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben.

Der 20 Jahre alte Abwehrspieler, der im nordrhein-westfälischen Hattingen geboren wurde, besitzt die bosnische und bald auch deutsche Staatsbürgerschaft. In der Jugend spielte Hajtic unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, ehe es ihn im Sommer 2005 zum 1. FC Heidenheim zog.

Mit der U19 des FCH schaffte er in der Saison 2015/16 den Sprung in die A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, in der er 24 Partien absolvierte und beim 3:1-Erfolg gegen Bayern Münchens U19 einen Treffer erzielte. Im Sommer 2017 unterschrieb der 1,93-Meter-Mann einen Profivertrag an der Brenz.

In der gerade abgelaufenen Zweitliga-Saison feierte Hajtic beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel (1:2) sein Debüt im Unterhaus: Bei seiner 90-minütigen Premiere gegen die beste Offensive der Liga erhielt der Deutsch-Bosnier die kicker-Note 2,5.

„Ibrahim ist ein großgewachsener, kopfball- und zweikampfstarker Innenverteidiger, der neben Sebastian Schuppan, Maximilian Ahlschwede, Hendrik Hansen und Anthony Syhre sowie den beiden Neuzugängen Daniel Hägele und Janik Bachmann eine weitere Option für den Defensivverbund ist“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender: „Seine Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen. Wir freuen uns, dass er hier am Dallenberg den nächsten Schritt machen will.“

Hajtic freut sich auf „die neue Aufgabe bei den Kickers. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt und bin mir sicher, dass ich mich in einem ähnlich familiären Umfeld weiterentwickeln und reifen kann“.

Quelle : Würzburger Kickers