Würzburger Kickers melden Neuzugang – Defensivspieler Johannes Kraus verpflichtet

Der FC Würzburger Kickers hat mit Johannes Kraus einen entwicklungsfähigen Defensivspieler verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von der U21 des SSV Jahn Regensburg nach Würzburg und hat bei den Mainfranken einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Kraus wurde in der Jugend des SSV Jahn Regensburg, der SpVgg Greuther Fürth und des FC Ingolstadt 04 ausgebildet und kam sowohl in der B-Junioren- als auch in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest zum Einsatz.

„Johannes ist ein flexibel einsetzbarer Defensivspieler, den wir schon lange auf unserem Zettel hatten. Beim Training im vergangenen Sommer hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Umso mehr freut es uns, dass wir den Wechsel nun realisieren konnten“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

Kickers-Cheftrainer Michael Schiele fügt hinzu, dass „Johannes in den Nachwuchsleistungszentren seiner bisherigen Vereine bestens ausgebildet wurde und er auch regelmäßig in den Trainingsbetrieb der Regensburger Profis eingebunden war. Mit ihm gewinnen wir einen entwicklungsfähigen und sehr ehrgeizigen Spieler hinzu“.

„Das ist mein erster Profivertrag, darauf habe ich die gesamte Jugendzeit hingearbeitet“, erklärt Johannes Kraus und fährt fort: „Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich in das Team zu integrieren und mit den Kickers eine gute Runde zu spielen.“

Quelle und Bild: Würzburger Kickers