Würzburger Kickers mit Big Point im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel zwischen den beiden erfolgreichsten Teams der 3. Liga seit dem Re-Start gewinnen die Würzburger Kickers mit 3:0 gegen Hansa Rostock. Die Hausherren dominieren von Beginn an und gehen bereits mit einem 2:0 in die Pause: Frank Ronstadt wurde nach 19 Minuten von Daniel Hägele angeschossen und sorgt so für das 1:0, Luca Pfeiffer macht in der 31. Minute das 2:0.

In der Live-Tabelle zur Halbzeit sind die Würzburger Kickers damit erstmals Spitzenreiter (!), weil es zeitgleich beim bisherigen Tabellenführer Bayern München II in Jena 1:1 steht!

Im zweiten Durchgang besorgt wiederum Luca Pfeiffer mit seinem 14. Saisontor das 3:0, ehe die Gäste in der Schlussphase zum 1:3-Endstand noch verkürzen können. Ein ganz wichtiger Sieg für die Kickers, die am Ende dieses Spieltags auf Rang zwei klettern.