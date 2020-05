Würzburger Kickers mit negativen Befunden in der ersten Testreihe

„Wir freuen uns über die positiven Signale des Verbandes. Natürlich sind die Herausforderungen und Auflagen groß, doch es ist hier vor allem eine Frage des Wollens. Es gibt für jeden Bereich Vorschriften, die wir zusammen mit unserem Hygienebeauftragten Dr. Josef Zimmermann professionell umsetzen werden, denn Klubs, die spielen wollen, denken lösungs- und nicht problemorientiert“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer.

Anpassung des Rahmenterminkalenders & durchgehend Englische Wochen

Auf seiner außerordentlichen Sitzung hatte sich das DFB-Präsidium erneut für die Fortsetzung des Spielbetriebs in der 3. Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und im DFB-Pokal ausgesprochen – immer unter der Voraussetzung, dass die politische Beschlusslage dies erlaubt. Im Rahmenterminkalender enthalten ist auch der Zeitplan für die behördlich bereits genehmigte Saisonfortsetzung in der Bundesliga und 2. Bundesliga mit den dort noch ausstehenden Spieltagen.

Für die 3. Liga würden sich nun folgende Eckdaten ergeben: Sollte es die behördliche Verfügungslage erlauben, würde die Saison 2019/2020 frühestens am 26./27. Mai mit einem Wochenspieltag wiederaufgenommen werden. Die noch zu absolvierenden elf Spieltage sollen im durchgehenden Rhythmus Englischer Wochen absolviert werden, so dass die reguläre Saison in der 3. Liga sportlich mit dem letzten Spieltag am 30. Juni zu Ende gehen würde.