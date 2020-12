Würzburger Kickers müssen mit Rumpfteam nach Darmstadt

13. Spieltag: Mit Geschlossenheit und Entschlossenheit nach Darmstadt

Nachdem die Partie am Mittwoch gegen den FC St. Pauli abgesetzt wurde, geht es für den FC Würzburger Kickers am Samstag, 19. Dezember, um 13:00 Uhr beim SV Darmstadt 98 letztmals um Punkte in diesem Kalenderjahr. Vor dem Duell des 13. Spieltags im Merck-Stadion am Böllenfalltor äußerte sich FWK-Cheftrainer Bernhard Trares zur personellen Situation, der Stimmung in der Mannschaft und dem Gegner.

Bernhard Trares über…

… die personelle Situation: Wir haben elfeinhalb Feldspieler und zwei Torhüter, die den Kader für das Auswärtsspiel in Darmstadt bilden werden. Das ist natürlich ein Rumpfteam und eigentlich der 2. Bundesliga nicht würdig. Damit meine ich nicht die Qualität, sondern die Anzahl der zur Verfügung stehenden Spieler. Im Profibereich habe ich so etwas auch noch nicht erlebt. Ich muss mich zurückhalten, damit ich sachlich bleibe und rein sportlich antworte.

… die Spielabsage gegen den FC St. Pauli: Wir waren sehr fokussiert und haben uns sehr gut auf die Partie vorbereitet. Die Jungs waren heiß, waren griffig. Wir waren top vorbereitet und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Es hat uns schockiert, dass wir nicht spielen. Schließlich hatten wir uns auch nochmals in unser Teamhotel zurückgezogen. Allerdings steht die Gesundheit aller an oberster Stelle, so dass eine Spielabsetzung unabdingbar war.