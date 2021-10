Würzburger Kickers müssen sich bei Dortmunds U23 geschlagen geben

In der Schlussphase jagte Dominik Meisel nochmals das Leder in Richtung Dortmunder Tor, traf aber nur den Außenpfosten (86.). Wenig später war Schluss und die Kickers unterlagen mit 0:2 im Stadion Rote Erde. Nach der Länderspielpause geht es für die Rothosen am Sonntag, 17. Oktober 2020, um 14:00 Uhr bei Viktoria Köln. Die Dortmunder treffen tags zuvor um 14:00 Uhr auf Eintracht Braunschweig.

Mit Rückenwind aus einer guten Trainingswoche starteten die Rothosen im Schatten des Signal-Iduna-Parks in die Partie. Doch den nahmen die Borussen den Gästen mit ihrer ersten Aktion aus den Segeln. Berkan Taz bediente Raschl, der halbrechts im Strafraum abzog und traf (2.). Die Kickers aber verdauten den Rückstand und arbeiteten sich in die Partie, ohne jedoch gegen konsequent verteidigende Dortmunder gefährlich zu werden.

Stimmen zum Spiel

Torsten Ziegner (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): Wir hatten durch unser hohes Anlaufen viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und Dortmund nicht in ihr gewohntes Kombinationsspiel kommen lassen. Uns haben aber die Abschlüsse gefehlt. Oftmals haben wir den richtigen Moment verpasst. Das Kapital, das wir daraus schlagen können, war mangelhaft. Wir hatten in der Woche und im Vorfeld mehrmals auf die schnellen Dortmunder Umschaltaktionen hingewiesen, bei denen wir sehr aufmerksam sein und die Leute markieren müssen. Diese Fehler müssen die Spieler verantworten. Hoffnung macht mir, dass wir nach dem 0:2 nicht eingebrochen sind und gegen den Tabellenführer bis zum Ende nicht aufgegeben haben. Die ersten 20 Minuten nach der Pause gehörten uns und wir haben bis zum Schlusspfiff auf das Anschlusstor gespielt.

Lars Dietz (Spieler FC Würzburger Kickers): Ich haben uns einiges vorgenommen und wollten von hinten herausspielen. Das ist uns in Phasen gelungen. Wir fressen sehr früh das Gegentor, was uns nicht passieren darf. Es war nicht leicht gegen Dortmund auf dem tiefen Platz. Wir müssen in der Länderspielpause in allen Belangen arbeiten und haben einiges aufzuholen. Wir haben nun Zeit, das aufzuarbeiten und gestärkt in zwei Wochen zurückzukommen.

Tobias Raschl (Spieler Borussia Dortmund II): Wir sind froh, die drei Punkte mitgenommen zu haben. Ich hatte heute Morgen richtig Bock. Wir wollten nach der unglücklichen Niederlage unbedingt gewinnen. Wir hätten vor der Pause den Sack zumachen können. Wir hatten einige Möglichkeiten, die wir besser ausspielen können. Stolz bin ich auch, dass sie derart gut in Schach gehalten haben.

Enrico Maaßen (Cheftrainer Borussia Dortmund II): Wir hätten die Partie früher zumachen müssen. Die Möglichkeiten dazu waren da. Das ist das einzige Manko heute gewesen. Denn hintenraus hätte es durchaus nochmals eng werden können. Von der Tabellensituation darf man sich nicht blenden lassen. Würzburg hat eine sehr gute Mannschaft, was sie phasenweise auch gezeigt haben. Insgesamt war es ein toller Auftritt. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben vergangene Woche einiges vermissen lassen. Das haben wir heute deutlich besser gemacht.