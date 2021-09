Würzburger Kickers müssen sich gegen Wehen Wiesbaden deutlich geschlagen geben

Mit 0:4 (0:0) verloren die Kickers ihr Heimspiel am Dalle gegen den SV Wehen Wiesbaden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten vor allem zwei Elfmeter für die Entscheidung. Das erste Tor erzielte Thijmen Goppel nach einem blitzsauberen Konter und Vorlage von SVWW-Stürmer Hakan Nilsson. Dieser erlebte einen Sahnetag und besorge die restlichen drei Treffer für die Gäste. Eine herbe Niederlage für die Kickers.

Starker Beginn der Gäste

Die Kickers taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Wiesbaden kamen so in der Anfangsphase immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. Erst traf Hakan Gustaf Nilsson nur das Außennetz (4.), anschließend hielt Hendrik Bonmann stark gegen Maximilian Thiel (7.). Dann wurde es richtig brenzlig im Würzburger Strafraum. Nach einer Ecke schlossen die Wiesbadener aus der Distanz ab, Bonmann stieg ins Luftdell mit Goppel. Dabei kam der Ball frei, doch Nilsson traf den Ball nicht, die FWK-Abwehr verhinderte das 0:1 dann aber mit vereinten Kräften (15.).

Es dauerte, bis auch die Kickers ihre erste Torchance hatten. Robert Herrmann, der gegen Magdeburg bereits seine Schussfertigkeiten bewiesen hat, zog aus gut 20 Metern ab. Wiesbaden-Keeper Florian Stritzel parierte den Flachschuss gerade so zum Eckball (28.). Wenig später klingelte es dann im Kasten der Gäste. Marvin Pourié verwertete eine Flanke Herrmanns stark, stand wohl aber minimal im Abseits (41.). So blieb es beim Unentschieden und es ging torlos in die Kabinen.

Wiesbaden mit der frühen Führung

Die Wiesbadener kamen besser aus der Pause und erzielten früh den Führungstreffer. Nach einem Konter steckte Nilsson den Ball auf Goppel. Der Flügelstürmer tauchte allein vor Bonmann auf und hob das Spielgerät ins lange Eck. Das 1:0 für die Gäste (52.). Die Kickers kämpften sich wieder besser ins Spiel, gefährlich blieben aber vor allem die Gäste. Nach einem langen Einwurf in den Strafraum foulte Tobias Kraulich SVWW-Stümer Nilsson. Die Schiedsrichterin entschied auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher ins linke untere Eck, keine Chance für Bonmann. Die Wiesbadener erhöhten auf 2:0 (66.).

Die Kickers gaben sich nicht auf, ließen aber die Zielstrebigkeit in Richtung Tor vermissen. Die erste Chance der zweiten Hälfte für den FWK hatte dann Moritz Heinrich. David Kopacz legte den Ball schön in den Strafraum, Heinrich schloss direkt ab, scheiterte aber an Stritzel (74.). Kurz darauf hatte Pourié die Riesenchance auf den Anschlusstreffer. Der Stürmer nahm einen schlechten Ball der Wiesbadener auf und marschierte Richtung SVWW-Kasten. Aus spitzem Winkel kam Pourié zum Abschluss, traf aber nur das Außennetz (76.).

SVWW mit der Entscheidung

Schlussendlich entschieden die Gäste wenig später das Spiel. Fanol Perdedaj grätschte im Strafraum den Ball ab, die Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein zeigte aber zum zweiten Mal auf den Punkt. Nilsson verwandelte auch diesen sicher (80.). Nur wenige Minuten später wurde es deutlich. Nach einer Flanke von Hollerbach war Nilsson am zweiten Pfosten zu frei und köpfte zum 0:4 ein. Der dritte Treffer des Stürmers (84.). Der bei allen vier Toren chancenlose Bonmann zeichnete sich danach noch zweimal stark aus. So blieb es am Ende bei der deutlichen Niederlage der Kickers. Die Wiesbadener zeigten eine souveräne Vorstellung und gewannen verdient am Dallenberg.

Für die Kickers geht es jetzt am kommenden Woche in den Ruhrpott zur U23 von Borussia Dortmund. Anpfiff für das Spiel im Stadion Rote Erde ist am Sonntag, 03. Oktober, um 13:00 Uhr. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt einen Tag früher, am Samstag, 02. Oktober, um 14:00 Uhr den FC Viktoria Köln zum Heimspiel.