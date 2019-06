Würzburger Kickers – Rothosen melden Neuzugang Nr. 9

Albion Vrenezi ausgeliehen

Der FC Würzburger Kickers treibt die Personalplanungen für die kommende Drittliga-Spielzeit 2019/20 weiter voran: Mit Albion Vrenezi können die Rothosen bereits ihren neunten Neuzugang präsentieren. Der 25-jährige Flügelspieler kommt von Zweitligist SSV Jahn Regensburg für eine Saison auf Leihbasis an den Dallenberg. Nach seinen Stationen beim SV Planegg-Krailling, FC Unterföhring zog es den Kosovaren im Sommer 2015 zum FC Augsburg II. In 63 Partien in der Regionalliga Bayern war Vrenezi an 28 Treffern direkt beteiligt. Nach zwei Spielzeiten bei den Fuggerstädtern wechselte der Offensivmann zu Zweitligist SSV Jahn Regensburg. Im ersten Jahr kam Vrenezi bei den Oberpfälzern 15 Mal im Bundesliga-Unterhaus zum Einsatz, vergangene Spielzeit stand der 1,77-Meter-Mann neun Mal in der 2. Liga auf dem Rasen. „Albion ist technisch versiert, stark im Eins-gegen-Eins und bringt eine hohe Geschwindigkeit mit. Darüber hinaus hat er einen guten Zug zum Tor“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele. Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer freut sich, dass „wir mit Albion einen schnellen und zweitligaerfahrenen Flügelspieler bekommen, der sowohl über die rechte als auch die linke Seite einsetzbar ist“. „Ich brenne schon auf die ersten Einheiten, will mich so schnell wie möglich im Team integrieren und der Mannschaft in dieser starken Liga helfen, eine gute Runde zu spielen“, erklärt Albion Vrenezi.

Quelle: Würzburger Kickers