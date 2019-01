Würzburger Kickers sind zum Drittliga-Auftakt beim KFC Uerdingen gefordert

23 Tage nach dem Trainingsauftakt am 4. Januar geht es für den FC Würzburger Kickers an diesem Sonntag, 27. Januar, wieder um Punkte. Am 21. Drittliga-Spieltag sind die Rothosen auswärts beim KFC Uerdingen gefordert, der seine Heimspiele in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena austrägt.