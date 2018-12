Würzburger Kickers spielen zuhause nur Unentschieden gegen Lotte

In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …

Würzburger Kickers mit Befreiungsschlag gegen Jena In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …

Würzburger Kickers mit Befreiungsschlag gegen Jena In der 3. Liga gewinnen die Würzburger Kickers gegen Jena mit 5:2. Trotz eines …