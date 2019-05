Orhan Ademi sagt Servus.

Ademi verlässt das Rothosen-Team – geht zurück nach Braunschweig.

Am Samstag erzielte Ademi das 3:0 im Pokalfinale gegen Aschaffenburg. In der neuen Saison geht der 27-Jährige nicht mehr im Kickers-Dress auf Torejagd. Nach 2 erfolgreichen Jahren in Würzburg hat er sich für die Rückkehr nach Braunschweig entschieden.