Würzburger Kickers testen heute gegen Zweitligist Greuther Fürth

Zwei Tage nach dem Toto-Pokal-Achtelfinalspiel des FC Würzburger Kickers beim TSV Aubstadt werden die Rothosen ein Testspiel bei der SpVgg Greuther Fürth bestreiten. Die Partie gegen den Zweitligisten findet am heutigen Donnerstag, 5. September, 16:30 Uhr, auf der Charly-Mai-Sportanlage in Fürth statt, wo sich beide Teams schon in der vergangenen Saison bei einem Testspiel gegenüberstanden. Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Nach der Länderspielpause steht das nächste Drittliga-Spiel für den FWK dann am Samstag, 14. September, 14:00 Uhr, auswärts beim SV Waldhof Mannheim an. Das nächste Heimspiel steigt am Freitagabend, 20. September, 19:00 Uhr, gegen den SV Meppen.